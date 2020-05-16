Теперь в Бразилии люди стремительно заражаются коронавирусом

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16 мая 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Бразилия стремительно приближается к Соединенным Штатам по количеству ежедневных новых диагнозов коронавирус. Таковы данные ресурса Worldometers.

Новых диагнозов COVID-19 в Бразилии вчера было установлено 15 305. Больше показатель только у Соединенных Штатов, которые уже давно заняли первую строчку в коронавирусной статистике.

Сейчас Бразилия находится на шестом месте. Но с темпами прироста заболевших, эта страна может скоро выйти в первую пятерку лидеров.

Пока по общему количеству заразившихся в нее входят США, Испания, Россия, Великобритания, Италия. В находящейся на пятом месте Италии накануне врачи установили только 789 новых диагнозов. Сейчас там насчитывается 223 885 заболевших COVID.

В Бразилии же общее число заразившихся пока держится на уровне 220 291 человек. Судя по наметившейся тенденции уже в воскресенье Бразилия опередит Италию. График подсказывает, что Бразилия даже не вышла на плато.

Сейчас в мире насчитывается 4 651 919 заразившихся коронавирусом.