Количество умерших от коронавируса превысило 300 тысяч

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«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
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16 мая 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers
«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
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