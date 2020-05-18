Количество заразившихся коронавирусом приближается к 5 миллионам

Заразившихся коронавирусом уже больше 4,8 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
По последним данным в мире заразились 4 833 350 человек. Умерло от коронавируса 317 224 человек. Вылечились — 1 871 872 человека.
Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Там ежедневно врачи устанавливают по 25 — 30 тысяч новых случаев заражения COVID-19. На долю США приходится примерно одна треть всех диагнозов в мире.
Впрочем, нынешний понедельник подал сигнал на начало снижения градуса напряженности для Вашингтона. Накануне в США заразились 19 891 человек. А это меньше обычных 25 — 30 тысяч.