Количество заразившихся коронавирусом приближается к 5 миллионам

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18 мая 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Заразившихся коронавирусом уже больше 4,8 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным в мире заразились 4 833 350 человек. Умерло от коронавируса 317 224 человек. Вылечились — 1 871 872 человека.

Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Там ежедневно врачи устанавливают по 25 — 30 тысяч новых случаев заражения COVID-19. На долю США приходится примерно одна треть всех диагнозов в мире.

Впрочем, нынешний понедельник подал сигнал на начало снижения градуса напряженности для Вашингтона. Накануне в США заразились 19 891 человек. А это меньше обычных 25 — 30 тысяч.