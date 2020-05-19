В Бразилии новый всплеск коронавируса

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19 мая 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

"антикоронавирусная" месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

После суточной паузы, которая показала неожиданно низкий рост новых диагнозов коронавируса, бразильские медики зафиксировали всплеск новых случаев заболеваний. Таковы данные ресурса Worldometers.

По количеству новых диагнозов Бразилия снова на втором месте. Накануне там заразились коронавирусом 14 288 человек.

Еще в воскресенье казалось, что эпидемия в этой латиноамериканской стране неожиданно ослабла. Статистика показала 7 938 новых случаев. Это число казалось ничтожно малым по сравнению с уже привычными для Бразилии 13 — 15 тысячами человек.

Но в понедельник коронавирус снова набрал силу. Статистика новых случаев заражения COVID-19 вернулась к прежнему уровню.

Сейчас Бразилия находится на 4 месте в коронавирусной статистике. Она уступает только Испании, России и США. Но в Испании теперь среднестатистическое количество новых диагнозов упало до 1,5 — 2 тысяч в сутки. Накануне там и вовсе диагностировали 469 новых случаев COVID.

Сейчас в Испании насчитывается 278 188 заразившихся. Если нынешние темпы сохранятся, то уже к концу недели Бразилия окажется на третьем месте короанвирусной статистики.