Определен новый возможный эпицентр пандемии коронавируса COVID-19

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20 мая 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Бразилии, Omar De Oliveira / globallookpress.com

Латинская Америка способна стать новым эпицентром пандемии смертельно опасного коронавируса COVID-19. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах немецкой прессы.

Издание Spiegel пишет, что в некоторых городах названного региона ситуация с распространением болезни в настоящий момент сравнима с пиком эпидемии в Соединенных Штатах и европейских странах. Отмечается, что, в частности, в Бразилии от COVID-19 могут умереть до ста тысяч человек.

Ранее сообщалось, что украинский медицинский специалист Евгений Комаровский перечислил факторы, влияющие на тяжесть коронавируса.