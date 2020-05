Военный политолог объяснил, почему создание в России нового экраноплана вызывает опасения у США

Аргументы Недели → В мире 13+

Военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин оценил публикацию американского издания We Are the Mighty о том, что Россия создает нового "морского монстра".

Ранее стало известно, что экраноплан A-050 "Чайка-2" на динамической воздушной подушке начнут использовать уже в этом году.

Андрей Кошкин в беседе с Радио Sputnik отметил, что опасения американских экспертов в отношении экраноплана являются вполне обоснованными, так как речь идет о перспективной платформе. По словам военного политолога, "все начиналось" с "Каспийского монстра", после чего был создан экраноплан-ракетоносец "Лунь", характеристики которого удивляли западный мир. Он уточнил, что данная машина сейчас уверенно защищает границы не только в акватории Черного, Каспийского морей, но и Северного морского пути. Кроме того, "Лунь" имел противокорабельную ракету, а новый проект по тактико-техническим характеристикам выше своего предшественника на порядок.

Кошкин уточнил, что у А-050 сама платформа весит около 50 тонн, однако может нести полезную нагрузку до 9 тонн, что равняется сотне добротно вооруженных пехотинцев.