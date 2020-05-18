В США рассказали о создании «морского монстра» в России

В Россия появится новый «морской монстр», а его эксплуатация начнется уже в 2020 году. Материал на такую тематику появился в американском издании We Are the Mighty.
В источнике речь идет о экраноплане А-050. Автор утверждает, что разработанное в России судно на динамической воздушной подушке станет развитием экспериментального «Каспийского монстра». Отмечается, что именно он стал основой для создания для экраноплана-ракетоносца «Лунь».
Напомним, что «Лунь» являлся одним из самых успешных экранопланов в СССР. Машина могла разгоняться до 500 км/ч, а также вооружалась противокорабельными ракетами и были практически незаметны для радаров.
В свою очередь А-050 «Чайка-2» весит около 50 тонн и может взять на борт сотню бойцов или девять тонн груза. Машина разгоняется до 450 км/ч по воде, льду и ровной степной поверхности.
Ранее сообщалось, что в России создали материал, который маскирует военную технику под сугробы.