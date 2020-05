В США рассказали о создании «морского монстра» в России

Аргументы Недели → В мире 13+

18 мая 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: экраноплан А-050 "Чайка-2", сайт АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"

В Россия появится новый «морской монстр», а его эксплуатация начнется уже в 2020 году. Материал на такую тематику появился в американском издании We Are the Mighty.

В источнике речь идет о экраноплане А-050. Автор утверждает, что разработанное в России судно на динамической воздушной подушке станет развитием экспериментального «Каспийского монстра». Отмечается, что именно он стал основой для создания для экраноплана-ракетоносца «Лунь».

Напомним, что «Лунь» являлся одним из самых успешных экранопланов в СССР. Машина могла разгоняться до 500 км/ч, а также вооружалась противокорабельными ракетами и были практически незаметны для радаров.

В свою очередь А-050 «Чайка-2» весит около 50 тонн и может взять на борт сотню бойцов или девять тонн груза. Машина разгоняется до 450 км/ч по воде, льду и ровной степной поверхности.

