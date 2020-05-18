Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США рассказали о создании «морского монстра» в России

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

В США рассказали о создании «морского монстра» в России
фото: экраноплан А-050 "Чайка-2", сайт АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"

В Россия появится новый «морской монстр», а его эксплуатация начнется уже в 2020 году. Материал на такую тематику появился в американском издании We Are the Mighty.

В источнике речь идет о экраноплане А-050. Автор утверждает, что разработанное в России судно на динамической воздушной подушке станет развитием экспериментального «Каспийского монстра». Отмечается, что именно он стал основой для создания для экраноплана-ракетоносца «Лунь».

Напомним, что «Лунь» являлся одним из самых успешных экранопланов в СССР. Машина могла разгоняться до 500 км/ч, а также вооружалась противокорабельными ракетами и были практически незаметны для радаров.

В свою очередь А-050 «Чайка-2» весит около 50 тонн и может взять на борт сотню бойцов или девять тонн груза. Машина разгоняется до 450 км/ч по воде, льду и ровной степной поверхности.

Ранее сообщалось, что в России создали материал, который маскирует военную технику под сугробы. 

БА

Общество

В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

Компания «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора на запуск массового производства «сверхточного теста» на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, они готовы вывести свои разработки на международный рынок.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью