В России создали материал, который маскирует военную технику под сугробы

Компания «Росэлектроника», входящая в «Ростех», разработала радиопоглощающий материал для снежной местности, который позволяет снизить дальность обнаружения военной техники в 3,5-4 раза.
«Предприятие-разработчик - ЦКБ РМ [входит в Росэлектронику] - готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом», - сообщили в пресс-службе холдинга.
Собеседник отметил, что уже выпушена опытная партия. Кроме того, материал отличается долговечностью, стойкостью к климатическим воздействиям в условиях низких температур и имеет коэффициент отражения 0,5% - поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, не позволяя ему определить и распознать замаскированный объект, пояснили в компании.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас в России есть такое высокотехнологичное вооружение, которым не может похвалиться ни одна другая страна мира.