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В России создали материал, который маскирует военную технику под сугробы

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России создали материал, который маскирует военную технику под сугробы
фото: военная техника на учениях в России, сайт: Минобороны РФ

Компания «Росэлектроника», входящая в «Ростех», разработала радиопоглощающий материал для снежной местности, который позволяет снизить дальность обнаружения военной техники в 3,5-4 раза.

«Предприятие-разработчик - ЦКБ РМ [входит в Росэлектронику] - готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом», - сообщили в пресс-службе холдинга.

Собеседник отметил, что уже выпушена опытная партия. Кроме того, материал отличается долговечностью, стойкостью к климатическим воздействиям в условиях низких температур и имеет коэффициент отражения 0,5% - поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, не позволяя ему определить и распознать замаскированный объект, пояснили в компании.

Ранее президент РФ Владимир  Путин заявил, что сейчас в России есть такое высокотехнологичное вооружение, которым не может похвалиться ни одна другая страна мира. 

БА

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