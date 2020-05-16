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Путин оценил роль науки, благодаря которой у России имеется высокотехнологичное вооружение

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Путин оценил роль науки, благодаря которой у России имеется высокотехнологичное вооружение
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин заявил, что сегодня в России имеется такое высокотехнологичное вооружение, которым не может похвалиться ни одна другая страна мира.  Как сказал Путин, такой прорыв российские оружейники сделали, благодаря российским «фундаментальной науке, научным школам и инженерным кадрам».

«Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали»,— сказал президент РФ в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что «если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», то «у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира».

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