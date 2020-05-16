Саакашвили рассказал G7, зачем он нужен Зеленскому

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16 мая 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: офис Зеленского

видеоконференция на фото пресс-службы офиса Зеленского

Президент Украины ждет от Саакашвили реформ. Именно поэтому Зеленский и осуществил это назначение. Бывший президент Грузии рассказал послам «большой семерки» и Евросоюза цели своего назначения на Украине.

Самопрезентация Саакашвили произошла в ходе конференции с послами G7 и ЕС. Она состоялась в субботу.

«Михаил Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета в отношении реформ», — пояснила пресс-служба администрации Зеленского: «В частности, глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач – координация сотрудничества с международными организациями».

Саакашвили был назначен руководителем исполнительного комитета реформ. На неоднозначное назначение тут же отреагировали в Тбилиси. Там Саакашвили считают преступником.