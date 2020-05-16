Количество новых заражений каждый день уже около 100 тысяч

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16 мая 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Число ежедневных новых диагнозов коронавирус подобралось к отметке в 100 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.

За одну вчерашнюю пятницу в мире заразились коронавирусом 99 405 человек. Примерно одна треть этого показателя приходится на Соединенные Штаты. Американские медики накануне установили 26 692 новых диагнозов.

На второе место выбилась Бразилия. Там вчера насчитали 15 305 новых случаев заражения. Россия на третьем месте. В нашей стране этот показатель достиг уровня 10 598 случаев.

Выздоровевших пока в 2,6 раз меньше заразившихся. По последним данным справиться с болезнью в миру сумели 1 756 649 пациентов.