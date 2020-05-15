New York Post раскрыла возможное местонахождение Ким Чен Ына

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15 мая 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Post

фото: Ким Чен Ын, Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава КНДР находится на своей вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря в районе пляжного курорта Вонсан-Кальма. Там были замечены несколько яхт, одна из которых, предположительно, перевозила политика.

Как пишет издание, северокорейский лидер, возможно, уже находится в своей пляжной резиденции или планирует прибыть туда в ближайшее время.

13 мая американские журналисты сообщили, что Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. Уже 12 дней он не делал каких-либо заявлений. До этого в сеть попало видео, как лидер КНДР Ким Чен Ын беседует с якобы одним из своих двойников.