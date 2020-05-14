Ким Чен Ын снова исчез

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14 мая 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ким Чен Ын. Фото: globallookpress.com/ Photographer © White House

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. После скандальных сообщений о его предполагаемой тяжелой болезни или смерти глава КНДР вышел в свет, но затем опять пропал.

Ким Чен Ына не видели вот уже 12 дней. В последний раз он появился в начале мая на церемонии открытия завода, где пообщался с рабочими и торжественно перерезал ленточку. Тогда северокорейский лидер выглядел здоровым, но и это не убедило скептиков. Многие нашли различия, сравнивая прошлые фотографии Ына со снимком человека, который вышел в свет 2 мая.

После этого Ким Чен Ын вновь пропал. Никаких официальных заявлений власти КНДР по этому вопросу не делали.