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8 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Чен Ын, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В сеть попало видео, как лидер КНДР Ким Чен Ын беседует с якобы одним из своих двойников. Видеозапись северокорейского лидера "с двойниками" опубликовало издание Daily Mirror.

Согласно информации издания, видеозапись были сделана во время испытаний северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в июле 2017 года.

На виде запечатлены несколько человек, одетых в такую же одежду, в какой часто появляется на публике лидер КНДР Ким Чен Ын. Утверждается, что в один из моментов глава КНДР беседует с одним из своих двойников.

В последнее время в СМИ заговорили, что Ким Чен Ын мог умереть после операции.