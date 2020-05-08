В сеть попало видео, как лидер КНДР Ким Чен Ын беседует с якобы одним из своих двойников. Видеозапись северокорейского лидера "с двойниками" опубликовало издание Daily Mirror.
Согласно информации издания, видеозапись были сделана во время испытаний северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в июле 2017 года.
На виде запечатлены несколько человек, одетых в такую же одежду, в какой часто появляется на публике лидер КНДР Ким Чен Ын. Утверждается, что в один из моментов глава КНДР беседует с одним из своих двойников.
В последнее время в СМИ заговорили, что Ким Чен Ын мог умереть после операции.