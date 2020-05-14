Саакашвили начал набирать реформаторов по объявлению

Грузинский феникс украинской политики опубликовал объявление. Михаил Саакашвили ищет реформаторов. Поиски он начал в интернете.
Объявление о поиске реформаторов Саакашвили опубликовал на своей facebook-страничке. Он обещает: «интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста».
От претендентов требуется владение английским языком, опыт, рекомендации и короткое видео. Кандидатам предлагается заполнить анкету. Она опубликована на одном из google-сервисов.
Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Это спровоцировало грузино-украинский конфликт.