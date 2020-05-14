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Саакашвили начал набирать реформаторов по объявлению

, 18:03 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Саакашвили начал набирать реформаторов по объявлению
Михаил Саакашвили на фото Globallookpress.com/ Sergii Kharchenko

Грузинский феникс украинской политики опубликовал объявление. Михаил Саакашвили ищет реформаторов. Поиски он начал в интернете.

Объявление о поиске реформаторов Саакашвили опубликовал на своей facebook-страничке. Он обещает: «интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста».

От претендентов требуется владение английским языком, опыт, рекомендации и короткое видео. Кандидатам предлагается заполнить анкету. Она опубликована на одном из google-сервисов.

Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Это спровоцировало грузино-украинский конфликт.

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