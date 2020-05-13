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США изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ. Причина - пожар в больнице Санкт-Петербурга

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

США изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ. Причина - пожар в больнице Санкт-Петербурга
фото: аппарат ИВЛ, pixels.com

Власти Соединенных Штатов приостановили использование российских аппаратов искусственной вентиляции легких до выяснения обстоятельств пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

«В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-M" … В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA (Агентство по чрезвычайным ситуациям)», - пояснили агентстве.

В сообщении говорится, что аппараты сохранили в резерве после того, как ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке и Нью-Джерси стабилизировалась. Кроме того, в ведомстве пояснили, что расследование российских властей в связи с пожаром в Петербурге позволит принять решение о будущем использовании данного оборудования.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, что один из аппаратов ИВЛ мог загореться. Кроме того, оборудование марки «Авента» не будут использовать до конца проверки. Возбуждено уголовное дело. Погибли пять человек.

БА

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