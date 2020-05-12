Загоревшиеся аппараты ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга выпустил один производитель

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12 мая 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Огонь. Фото: pixabay.com

Аппараты для искусственной вентиляции легких, которые стали предполагаемой причиной возгорания в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, были изготовлены на одном заводе.

Ранее стало известно, что утром во вторник, 12 мая, произошел пожар в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 9 мая пожар начался в московской ГКБ им. Спасокукоцкого. Не обошлось без жертв. Отмечается, что в обеих больницах лечили пациентов с коронавирусом.

«По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сгоревший ИВЛ в Москве также был произведен на этом же заводе», - сообщил источник.