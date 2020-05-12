В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 мая 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в результате пожара в больнице в Выборгском районе погибло несколько человек. Отмечается, что в больнице проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время из горящей больнице Святого Георгия в Северном проезде эвакуировано 150 пациентов и работников. В службе МЧС по региону заявили, что уже известно о пяти погибших. Причины пожара и смерти людей выясняются.

«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно о пожаре в частном хосписе в Красногорске.