Появилось видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске

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11 мая 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Следственный комитет опубликовал кадры с места пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске. Инцидент произошёл минувшей ночью, в результате происшествия погибли девять человек, еще десять – в больнице.

На видеоролике можно рассмотреть интерьеры частного дома, в котором располагался хоспис, а также последствия пожара. Кроме того, на кадрах запечатлён задержанный организатор учреждения, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подозреваемый арендовал загородный дом в Красногорске в микрорайоне Опалиха и организовал там хоспис для проживания в нём лиц пожилого возраста за деньги.

Были названы три причины возгорания – неаккуратное обращение с огнем, неисправность электропроводки и неисправность водонагревателя. По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже в душевой тренажёрного зала.