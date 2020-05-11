СК: известна возможная причина пожара в хосписе в Красногорске

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11 мая 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Следственном комитете назвали возможную причину пожара в хосписе в подмосковном Красногорске минувшей ночью. В результате происшествия погибли девять человек, по некоторым данным, десять.

В ведомстве сообщили, что возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки. Кроме того, в МЧС предположили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц.

Пожар был полностью ликвидирован в 1.09 мск.

Видео с места произошедшего инцидента можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на втором этаже в душевой тренажёрного зала, загорелась мебель. Восемь человек смогли выбраться самостоятельно, девять госпитализированы, шесть из них находятся в реанимации. При этом одной из версий пожара стала неисправность водонагревателя.