Девять человек погибли. Сегодня ночью в Красногорске сгорел хоспис для престарелых

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2020, 06:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ТАСС

Сегодня ночью в подмосковном Красногорске сгорел хоспис для пожилых людей. Пожар начался в душевой тренажёрного зала на 2 этаже. Загорелась мебель, многие постояльцы были лежачими, и выбраться им не удалось.

СМИ сообщают, что причиной пожара в пансионате для престарелых в Подмосковье могла стать неисправность водонагревателя. "Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения", - сказал собеседник агентстваТАСС. Хотя МЧС и СК говорят о девятерых погибших.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. Пожарным удалось вытащить из здания 17 человек, 10 из которых погибли. 20 человек вышли самостоятельно. В хоспис в Красногорске принимали бездомных без документов — поэтому установить личности некоторых погибших пока невозможно.

Сеть хосписов «Второй дом» насчитывает 5 пансионатов, за проживание у себя они берут от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. По версии властей, официальных бумаг для работы у них не было, сообщает канал «Mash».

Однако организатор хосписа Дмитрий Новиков утверждает, что «с документами всё в порядке было, всё в рамках правового поля. Никто не курил. Везде стояли датчики и огнетушители».