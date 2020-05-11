Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Девять человек погибли. Сегодня ночью в Красногорске сгорел хоспис для престарелых

, 06:43 [ «Аргументы Недели» ]

Девять человек погибли. Сегодня ночью в Красногорске сгорел хоспис для престарелых
Фото: ТАСС

Сегодня ночью в подмосковном Красногорске сгорел хоспис для пожилых людей. Пожар начался в душевой тренажёрного зала на 2 этаже. Загорелась мебель, многие постояльцы были лежачими, и выбраться им не удалось.

СМИ сообщают, что причиной пожара в пансионате для престарелых в Подмосковье могла стать неисправность водонагревателя. "Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения", - сказал собеседник агентстваТАСС. Хотя МЧС и СК говорят о девятерых погибших.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. Пожарным удалось вытащить из здания 17 человек, 10 из которых погибли. 20 человек вышли самостоятельно. В хоспис в Красногорске принимали бездомных без документов — поэтому установить личности некоторых погибших пока невозможно.

Сеть хосписов «Второй дом» насчитывает 5 пансионатов, за проживание у себя они берут от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. По версии властей, официальных бумаг для работы у них не было, сообщает канал «Mash».

Однако организатор хосписа Дмитрий Новиков утверждает, что «с документами всё в порядке было, всё в рамках правового поля. Никто не курил. Везде стояли датчики и огнетушители».

БИ

Общество

«Масочный режим» в Подмосковье: ожидание и реальность

«Масочный режим» в Подмосковье: ожидание и реальность

В преддверии введения в Московской области «масочного режима» корреспондент «Аргументов недели» прогулялась по подмосковному Королёву и выяснила, действительно ли средства индивидуальной защиты стали доступнее для жителей региона.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью