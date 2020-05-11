В Красногорске задержан организатор частного хосписа, в котором ночью при пожаре погибли и пострадали пожилые люди

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11 мая 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

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В подмосковном Красногорске следователи задержали организатора хосписа, в котором произошел пожар и в результате погибли и пострадали пожилые люди. По данным СКР, в отношении организатора хосписа в микрорайоне Опалиха возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На данный момент известно о девяти погибших пенсионерах. Их тела обнаружили огнеборцы в ходе тушения пожара. Погибшим было от 66 до 90 лет. Еще девять человек госпитализированы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, подозреваемый арендовал загородный дом в Красногорске в микрорайоне Опалиха и организовал там хоспис для проживания в нём лиц пожилого возраста, за суточное проживание в размере от 1000 до 1200 рублей с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. По предварительным данным очаг возгорания находился в сауне на втором этаже.

На месте происшествия работают следователи. Следованиями проводятся допросы лиц, проживавших в хосписе, их родственников и сотрудников, ухаживавших за престарелыми. Изъяты печь от сауны, электропроводка и другие предметы. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. В Следственном комитете назвали возможную причину пожара в хосписе.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Сергея Данилова.