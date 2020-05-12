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В Петербурге в больнице произошел пожар, удалось спасти 15 пациентов на ИВЛ

, 22:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Петербурге в больнице произошел пожар, удалось спасти 15 пациентов на ИВЛ
pixabay.com

В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. В результате инцидента удалось спасти пятнадцать пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Трагедия случилась во вторник утром. Известно, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 лет. По факту возгорания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 

Помещения шестого этажа здания были сильно задымлены. Специалисты организовали действия по вентилированию помещения, подразделения совместно с медиками приступили к эвакуации больных. Также осуществлялось переподключение пациентов со стационарного ИВЛ на портативное устройство и эвакуация их в безопасное помещение.

Ранее сообщалось: в Белом доме США прокомментировали новости о том, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заразился COVID-19: Владимир Путин «чувствует себя отлично», и нет причин «подозревать обратное».

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