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Советник Трампа оценил состояние здоровья Владимира Путина

, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Советник Трампа оценил состояние здоровья Владимира Путина
pixabay.com, Белый дом, США

В Белом доме США прокомментировали новости о том, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заразился COVID-19: Владимир Путин «чувствует себя отлично», и нет причин «подозревать обратное».

По словам советника Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, президент США разговаривал с Путиным на прошлой неделе. Тогда глава российского государства был в «прекрасном настроении и добром здравии». Советник Трампа добавил, что в Соединенных Штатах внимательно следят за новостями о заражении мировых лидеров.

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НС

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