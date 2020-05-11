В Чехии раскрыли имя российского «доставщика яда» в Прагу

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11 мая 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Seznam

фото: pixabay.com

Чешское издание со ссылкой на источник назвало имя российского дипломата, который привез в Прагу «чемоданчик с ядом», чтобы «травить» местных политиков. Отмечается, что данная ситуация развернулась на фоне демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу.

«Андрей Викторович К. в 34 года руководит дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств в Чехии. Одновременно он является центральной фигурой истории, из-за которой главы Праги и двух пражских районов имеют полицейскую охрану», - говорится в материале.

СМИ со ссылкой на данные спецслужб утверждают, что именно он привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин. Однако сам Андрей Викторович отрицает все обвинения и называет заявление издания «ошибкой»: «Я вез в чемодане дезинфекцию и конфеты».

Автор считает, что подозреваемый является сотрудником спецслужб и находится в Чехии несколько лет, а дипломатическую должность занимает только второй год.

«Имя подозреваемого дипломата нашему изданию подтвердили несколько источников в спецслужбах, но мы не можем привести его целиком … В действительности критический момент произошел задолго до этого. Андрей Викторович К. прилетел в Прагу уже 14 марта», - пишет он.

Кроме того, мужчину до места назначения доставил водитель Александр А., который обычно возит важных дипломатов и секретные документы из Москвы. Сам он тоже является сотрудником ФСБ, пишут СМИ.