Архипелаг преткновения: Норвегия игнорирует интересы России на Шпицбергене​

Аргументы Недели → В мире 13+

7 мая 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В этом году исполнилось 100 лет Шпицбергенскому трактату, определившему международно-правовой статус одноименного архипелага.

Он устанавливает суверенитет Норвегии над островом, а также предусматривает одинаковый свободный доступ на Шпицберген для всех стран-участниц договора. Помимо СССР, его подписали еще 50 государств, однако хозяйственную деятельность развернула только Москва. В начале этого года глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность тем, что Норвегия ограничила использование вертолетов РФ для полетов над Шпицбергеном, а также установила специальный порядок депортации с острова, направленный, по словам министра, против россиян. Глава российской дипломатии призвал Осло провести двусторонние консультации по острову.

В феврале этого года посольство РФ в Осло обвинило Норвегию в нарушении Шпицбергенского трактата. По мнению диппредставительства, королевство наносило участки, расположенные в пределах действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. В своем Facebook посольство отметило, что Москва лишена возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки по энергоносителям.

21 апреля Сергей Лавров заявил, что конструктивный диалог с норвежской стороной до сих пор не налажен. Осло, по словам министра, уходит «даже от самой идеи консультации». В посольстве Норвегии в Москве отметили, что страна не собирается пересматривать Шпицбергенский трактат 1920 года и заключать с Россией какие-либо соглашения о предпринимательской деятельности на архипелаге.

В российском генконсульстве в Баренцбурге пояснили - Россия считает, что разведка и добыча углеводородов в пределах «Шпицбергенского квадрата», то есть к северу от 74˚30˝N, должна регулироваться трактатом 1920 года.

«Осло же утверждает, что шпицбергенский шельф не охвачен договором и там действует законодательство континентальной Норвегии, в том числе в отношении разведки и добычи углеводородов на норвежском континентальном шельфе. Поэтому участие российских компаний в нефтегазовой деятельности в «Шпицбергенском квадрате» может подрывать правовую позицию России поэтому вопросу», - заявил российский консул на острове Сергей Гущин.

Посол Норвегии в России в ответ на это уточнил: «Ни у острова, ни у архипелага нет отдельного шельфа. Поэтому понятие «Шпицбергенский шельф» неверно».

«Внутренние законодательные акты Норвегии -экологические, ресурсные - направлены на то, чтобы максимально затруднить ведение на острове любой хозяйственной деятельности россиянами. Норвежцы устанавливают бюрократические частоколы для получения разрешений, и в этом проявляется такая целенаправленная стратегия по выживанию России», - рассказал член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Пилясов.

Учитывая, что хозяйственную деятельность на острове, помимо Норвегии, ведет только РФ, большая часть запретов касается именно российских инициатив. Так, к примеру, в 2011 году норвежский губернатор Шпицбергена потребовал снести возводимую Россией спутниковую станцию в Баренцбурге.

Читайте также: На кону Арктика. Корабли ВМС США и Великобритании вошли в Баренцево море