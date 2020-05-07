На кону Арктика. Корабли ВМС США и Великобритании вошли в Баренцево море

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7 мая 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Россия и страны НАТО начали новый этап борьбы за сферы влияния в Арктике. Корабли ВМС США и Великобритании впервые за последние несколько десятилетий вошли в воды Баренцева моря. Российский Северный флот в ответ на эти действия перекроет подступы ударным силам Северноатлантического альянса.

Согласно заявлению Шестого флота США, в настоящий момент в Баренцевом море к американским эсминцам «Дональд Кук», «Портер» и «Рузвельт» и быстроходному эскадренному транспорту снабжения «Саплай» присоединился корабль Королевского флота Великобритании «Кент». Пентагон уведомил российскую сторону о заходе кораблей в этот район еще на прошлой неделе. Свои действия альянс объясняет проведением операций, нацеленных на обеспечение свободы навигации в районе Северного полярного круга.

Вышедший в Баренцево море ракетный крейсер «Маршал Устинов» готовится к учебно-боевым маневрам, в связи с чем, район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации. Согласно открытым данным, российский крейсер «предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана».

«Военно-морской полигон, где организованы боевые стрельбы крейсера «Маршал Устинов», находится в нейтральных водах к северу от главной военно-морской базы Северного флота. Закрытие определенного района Баренцева моря для судоходства послужит одним из препятствий в маневрах натовских кораблей, тем более, если они будут продвигаться в сторону российских границ», - рассказал капитан первого ранга запаса Олег Шведков, служивший долгое время на Северном флоте.

По мнению Шведкова, заход ударных кораблей НАТО в Баренцево море является недружественным актом:

«Действующие в регионе эсминцы ВМС США «Портер» и «Дональд Кук» оснащены крылатыми ракетами «Томагавк». В их боевой радиус поражения попадают важные военно-стратегические районы России, среди которых военно-морские базы на Кольском полуострове, в том числе и главная база Северного флота - Североморск, где сосредоточены основные боевые надводные корабли и атомные подводные лодки ВМФ РФ».