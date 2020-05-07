МИД Чехии усилит безопасность своих дипломатов в Москве

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7 мая 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: Прага, pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что Прага отправит в Россию сотрудников служб безопасности, чтобы усилить охрану своих дипломатов в Москве.

«Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», - высказал он.

Петржичек добавил, что такое решение было принято после акции протеста россиян, недовольных сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Чехии назвал условия, которые позволят наладить отношения с Россией.

Кроме того, МИД направил в Москву ноту с предложением провести консультации по урегулированию спора на фоне ситуации с демонтажем памятника.