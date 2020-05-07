МИД Чехии усилит безопасность своих дипломатов в Москве

Глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что Прага отправит в Россию сотрудников служб безопасности, чтобы усилить охрану своих дипломатов в Москве.
«Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», - высказал он.
Петржичек добавил, что такое решение было принято после акции протеста россиян, недовольных сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Чехии назвал условия, которые позволят наладить отношения с Россией.
Кроме того, МИД направил в Москву ноту с предложением провести консультации по урегулированию спора на фоне ситуации с демонтажем памятника.