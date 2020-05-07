МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

7 мая 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: Прага, pixabay.com

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек объяснил, что мешает наладить отношения между Москвой и Прагой. Известно, что МИД направил в Россию ноту с предложением начать консультации по разрешению спора на фоне сноса памятника маршалу Ивану Коневу.

«Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры», - высказал он.

Петржичек отметил, что если бы страны не вмешивались в политику друг друга, а «климат» в России был бы благоприятнее, то отношения между Москвой и Прагой могли бы стать лучше. По его словам, возбуждение уголовного дела по вопросу демонтажа памятника Коневу является «абсурдом», и они готовы передать монумент России в ходе переговоров.

Министр добавил, что между Москвой и Прагой есть серьезный нереализованный потенциал в области торговли и инвестиций, и он надеется на будущее сотрудничество.