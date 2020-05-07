В США рассмотрели идею термоядерного удара по Москве

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7 мая 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: We Are The Mighty

фото: pixabay.com

Американские СМИ опубликовали материал, в котором проанализировали последствия термоядерного удара по Москве. Автор отметил, что в прошлом подобное оружие предлагалось к разработке.

В статье говорится, что в прошлом веке физик Эдвард Теллер разрабатывал термоядерную бомбу мощностью десять тысяч мегатонн, но США отказались от данного предложения. Использование такого оружия могло уничтожить миллионы невинных жизней, а при ударе по Москве все регионы, вплоть до Республики Коми, пояснил автор. Кроме того, взрыв задел бы Штаты и территорию Западной Европы.

Подобную ситуацию смоделировали в симуляторе NukeMap. Там взяли бомбу мощностью сто мегатонн и сбросили над Москвой – такие действия привели к выпадению ядерных осадков на территории до полутора тысяч километров от Москвы, но не затронули США. Однако, автор добавил, что эффект от оружия в десять раз мощнее был бы в сто раз сильнее.

Ранее эксперт сообщил, что США «попробуют перетянуть» Россию на свою сторону против Китая после пандемии.