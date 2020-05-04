Эксперт Манкевич: США «попробуют перетянуть» Россию на свою сторону против Китая после пандемии

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4 мая 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Дональд Трамп, Facebook

Эксперт по международной политике, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич оценил изменения, которые могут произойти в мире после пандемии коронавируса. По его словам, «агрессия» США в отношении России смягчится для помощи в реализации собственных целей, сообщает kp.ru.

«Тенденция очевидна: противником №1 для Штатов на ближайшее время станет Китай. Последние 6 лет главным «пугалом» для американской общественности являлась Россия, но она не представляет реальной угрозы для американских экономических интересов во всём мире», - пояснил он.

Манкевич добавил, что на противостояние с КНР будут направлены основные ресурсы, в том числе придется пересмотреть отношения с соседями Китая. Например, «неожиданная «дружба» Трампа с Ким Чен Ыном».

«При таком сценарии США откажутся от избыточного давления на Россию, поскольку та не несёт экзистенциальной и идеологической угроз … Белый дом даже попробует перетянуть нас на свою сторону, предлагая инвестиции и отмену санкций», - высказал он.

Эксперт не исключает снижения активности американцев в Прибалтике, Восточной Европе, на Балканах и Ближнем Востоке. Кроме того, он считает, что Вашингтон предложит Москве урегулировать ситуации на Украине и Сирии в свою пользу, лишь бы Россия помогла в конфликте с Китаем.

Ранее разведка США опубликовала документы, доказывающие манипуляцию ВОЗ со стороны Китая.