В Китае выявлено два случая коронавируса за сутки - члены экипажа рейса Москва-Пекин

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6 мая 2020, 08:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Комитет по вопросам здравоохранения провинции Шэньси в Китае сообщил, что коронавирус нового типа выявили у двух членов экипажа рейса «Москва-Пекин». Отмечается, что это два новых завозных случая, зафиксированных в КНР за сутки.

Члены экипажа Air China обслуживали рейс CA910 Москва-Пекин 27 апреля, который приземлился в международном аэропорту города Сиань. Кроме того, все международные рейсы с конечной точкой в Пекине перенаправляются в 12 других городов страны и только после прохождения карантинных мер их пропускают в столицу.

Позже коронавирус выявили у 22 пассажиров, еще у пяти человек болезнь протекала бессимптомно. Все были направлены в обсерваторы. 4 мая, на седьмой день после прилета, тест сделали контактирующим с зараженными в самолёте людьми – два теста дали положительный результат.

Теперь пассажиры рейсов из Москвы в Пекин обязаны предъявлять сертификат об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией.