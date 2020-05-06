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Трамп признался, что совсем не спит из-за пандемии COVID-19

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Трамп признался, что совсем не спит из-за пандемии COVID-19
президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувший вторник, 5 мая, сделал признание. По словам американского лидера, он совсем перестал спать из-за пандемии коронавируса нового типа.

Трамп заявил, что каждую ночь постоянно думает о распространении коронавирусной инфекции и о жертвах эпидемии, вследствие чего не может уснуть.

Глава США, однако, подчеркнул, что страна непременно справится с пандемией COVID-19.

Напомним, Дональд Трамп известен, в частности, тем, что спит не более пяти часов в сутки.

ЕТ

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