Германия поддержала строительство «Северного потока-2»

Аргументы Недели → В мире 13+

4 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Бундестага

фото:Бундестаг, pixabay.com

Правительство ФРГ заявило, что его отношение к строительству газопровода «Северный поток-2» не изменилось – они ожидают завершения проекта и готовы оказать поддержку. Соответствующий документ опубликован на сайте Бундестага.

«Правительство ФРГ по-прежнему положительно оценивает проект "Северный поток - 2". Правительство продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям», - говорится сообщении кабмина.

Отмечается, что правительство не знает, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что строительство трубопровода будет завершено. Кроме того, в Германии не считают, что приостановка проекта негативно скажется на энергобезопасности ФРГ. В документе уточняют, что Берлин принципиально отвергает экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2», но не будет выставлять счета за замедление реализации проекта.