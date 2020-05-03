В Белоруссии ожидают завершения пандемии в стране к августу

Аргументы Недели → В мире 13+

3 мая 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Беларусь 1

фото: pixabay.com

Заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич назвал сроки завершения пандемии коронавируса нового типа в Белоруссии.

«По прогнозам, у нас к 20-м числам мая должен быть достигнут пик, затем должно наступить снижение примерно к середине июня, и даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмар – это 14 августа», - высказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Сущевич выразил надежду, чтобы все закончилось в срок или даже раньше: «Дай бог».

Напомним, что в Белоруссии в начале апреля ввели режим самоизоляции для инфицированных и контактных людей, а также для прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В республике выявлено 16 705 случаев заражения COVID-19.

Кроме того, ученые дали прогноз, что в России пандемия закончится только 12 августа.

Эпидемиолог оценил решение президента Александра Лукашенко провести парад Победы в республике.