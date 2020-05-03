Эпидемиолог оценил решение Лукашенко провести парад Победы: «Нет доблести, это глупость»

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3 мая 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении парада Победы в республике.

«Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость … если вы будете ограничивать нахождение людей в коллективах — это помогает бороться с эпидемией, а значит, конечно, проведение таких мероприятий крупных лучше не делать во время эпидемии. На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет. …где у них руки … легче заразиться намного», - высказал он.

Ларичев привел в пример Россию, где сразу ограничили передвижение пожилых людей по городу, что позволило снизить риск заражения среди данной группы населения, а возможно и уровень смертности.

Ранее Александр Лукашенко заявил о невозможности отменить в стране военный парад в честь 75-летия Победы из-за его высокого идеологического и эмоционального значения.