Лукашенко: в Белоруссии невозможно отменить парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности отменить в стране военный парад в честь 75-летия Победы, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".

Лукашенко подчеркнул, что долго размышлял над возможностью отменить проведение парада Победы. Белорусский лидер напомнил, что на войне люди умирали ради своих потомков. Он также добавил, что необходимо подумать том, как люди оценят через пару лет отмену торжественного мероприятия. "Скажут, что испугались", – уточнил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко также сообщил, что некоторые российские депутаты и сенаторы хотят посетить парад в Минске. Белорусские власти, по его словам, приветствуют это и готовы договориться о перелете всех желающих. "Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", – заключил президент Белоруссии.