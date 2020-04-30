В Белоруссии пандемию встречают субботником и парадом

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30 апреля 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Несмотря на пандемию COVID-19, в Белоруссии открыты аэропорты, вокзалы, кафе и рестораны, университеты, школы и даже санатории. В выходные в республике прошел субботник, продолжается подготовка к параду Победы. Президент Александр Лукашенко не прекращает рабочие поездки по стране.

По данным, представленным Минздравом Белоруссии, число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике превысило 13 тысяч, скончались с подтвержденным COVID-19 более 80 пациентов. Несмотря на ранее выданные Всемирной организацией здравоохранения Минску рекомендации, Александр Лукашенко карантин объявлять не намерен.

«Кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат - все сидят в этих квартирах. В затхлых квартирах, обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные», - выразил свое отношение к карантинным мерам, принятым в других странах, президент Белоруссии.

Лукашенко в своих комментариях, посвященных ситуации с пандемией, регулярно озвучивает принятое властью страны решение «идти своим путем».

«Де-факто белорусское государство, насколько я это понимаю, возможно, негласно следует чему-то похожему на шведскую модель, вырабатывая у общества коллективный иммунитет», - предполагает руководитель исследовательских проектов компании Satio Филипп Биканов.

Компания опросила более тысячи городских жителей страны. Из двух предложенных вариантов - максимального ограничения социальных контактов и формирования коллективного иммунитета, 65% опрошенных белорусов выбрали первый.