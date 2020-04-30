В Белоруссии пандемию встречают субботником и парадом

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Врач 52-й клинической больницы Москвы: «Пациенты, которые попадают на аппараты ИВЛ, ведут себя безобразно»
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30 апреля 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]
Врач 52-й клинической больницы Москвы: «Пациенты, которые попадают на аппараты ИВЛ, ведут себя безобразно»
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Олег Фочкин
Здоровье
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