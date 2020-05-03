Ученые третий раз изменили дату срока окончания пандемии в России

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3 мая 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Haruhiko Otsuka, globallookpress.com

Ученые из Сингапура изменили прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Cогласно расчету сингапурских исследователей, пандемия COVID-19 в России может завершиться 12 августа.

Дата срока окончания эпидемии третий раз сдвинулась на четыре дня из-за резкого прироста числа зараженных. За сутки, по данным на 3 мая, в России число зараженных увеличилось на 1010 и составило 10 633 случая. Ученые из Сингапура изучили статистику по коронавирусу в 131 стране.

Для составления прогноза использовалась SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования призвали относиться с осторожностью к любым прогнозам. Также сингапурские ученые предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

В России нерабочими объявлены дни по 11 мая. Людей призывают находиться в самоизоляции. В нескольких регионах введены "масочные режимы".