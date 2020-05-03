Госдума о действиях Минска по борьбе с коронавирусом: «к июлю поймем, правильно они поступали или нет»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 мая 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Брестская крепость

Правильность мер, которые предпринимают власти Белоруссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, можно будет оценить к июлю, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Депутат отметил, что в Белоруссии, как и в Швеции, приняли иную, чем в РФ и других странах тактику борьбы с распространением инфекции.

«Они решили сделать так, чтобы большинство населения переболело коронавирусной инфекцией и чтобы в короткие сроки появился этот "групповой" иммунитет, который все ждут, поэтому они не стали вводить карантинные и полукарантинные меры», — сказал Куринный. Насколько верна эта тактика - станет понятно к июлю.

По данным Минздрава Белоруссии на 3 мая в республике зафиксировано 16 705 человек с подтвержденным тестом на наличие COVID-19. С начала эпидемии от болезни погибло 99 человек.

Несмотря на пандемию COVID-19, в Белоруссии открыты аэропорты, вокзалы, кафе и рестораны, университеты, школы и даже санатории. В выходные в республике прошел субботник, продолжается подготовка к параду Победы. Президент Александр Лукашенко не прекращает рабочие поездки по стране.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщила, что белорусский лидер Александр Лукашенко до сих пор не сдал тест на коронавирус, и объяснила почему.