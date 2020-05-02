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Почему Лукашенко не сдает тест на коронавирус

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Почему Лукашенко не сдает тест на коронавирус

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщила, что белорусский лидер Александр Лукашенко до сих пор не сдал тест на коронавирус, и объяснила почему: нет необходимости.

"Этот вопрос среди независимых СМИ, как вирус, витает в воздухе", - сказала пресс-секретарь президента во время ток-шоу на "Беларусь-1". По ее словам, президент живет за городом, ведет здоровый образ жизни и имеет хороший иммунитет.

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