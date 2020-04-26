Физик-ядерщик посоветовал Лукашенко «лучшее место» в районах чернобыльской катастрофы

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26 апреля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360TV

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Чернобыль

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский сообщил, что белорусские территории, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, будут пригодны для жизни только через 20 или 30 тысяч лет.

Пострадавшие от чернобыльской катастрофы белорусские территории тем не менее нужно поскорее возрождать, создавая на их месте многопрофильные объединения, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ожаровский советует президенту Белоруссии самому переехать на эти территории, показать тем самым, что "не балабол". "Одно дело — языком молотить, а другое — что-то на самом деле делать", - отметил физик-ядерщик.

Как отметил Андрей Ожаровский, напомнил, карта загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС пятнистая. Есть радионуклиды, их концентрация придет в норму примерно через 20–30 тысяч лет. Цезий и стронций не будут представлять опасности через 300 лет после катастрофы. Так что, по словам ядерщика, "лучшее место" для резиденции белорусского лидера там, где наибольшая концентрация цезия и стронция.