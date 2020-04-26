Лукашенко призвал начать заселять районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС

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26 апреля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Чернобыль

Пострадавшие от чернобыльской катастрофы белорусские территории тем не менее нужно поскорее возрождать, создавая на их месте многопрофильные объединения, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное — мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край», — заявил белорусский лидер во время встречи с работниками совхоз-комбината в Гомельской области.

Лукашенко добавил, что деньги, особенно под выгодные производственные проекты, можно найти. Он добавил, что главное - избежать расхлябанности.

Президент Белоруссии поручил министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что по экономике страны с начала текущего года были нанесены три удара и потребовал от правительства достичь запланированных показателей развития экономики.