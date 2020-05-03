В Киеве негативно отнеслись к продаже российского лука в супермаркете: «Пусть всё гнилью покроется за такие деньги»

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3 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Украинцы возмутились, что один из киевских супермаркетов предлагает покупателям российский лук. Снимки, сделанные 2 и 3 мая, опубликовала продюсер Алена Мозговая.

«Почему в супермаркете продают лук из раши, морковь из Израиля, капуста из Албании, картофель из Египта? Почему государство не защищает собственных производителей? Все наши ранние овощи иногда дешевле!» - высказала девушка в Facebook.

Кроме того, украинские пользователи разделили мнение продюсера, оставляя нелестные комментарии под постом:

«А свое выкидываем»

«Кошмар, наше родное пропадает»

«Пусть всё гнилью покроется за такие деньги»

Алена Мозговая призвала местных жителей покупать украинские продукты, чтобы поддержать своих фермеров.

Ранее аграрный эксперт оценила информацию о «масштабном голоде» в России из-за пандемии.