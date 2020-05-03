В Киеве негативно отнеслись к продаже российского лука в супермаркете: «Пусть всё гнилью покроется за такие деньги»

Украинцы возмутились, что один из киевских супермаркетов предлагает покупателям российский лук. Снимки, сделанные 2 и 3 мая, опубликовала продюсер Алена Мозговая.
«Почему в супермаркете продают лук из раши, морковь из Израиля, капуста из Албании, картофель из Египта? Почему государство не защищает собственных производителей? Все наши ранние овощи иногда дешевле!» - высказала девушка в Facebook.
Кроме того, украинские пользователи разделили мнение продюсера, оставляя нелестные комментарии под постом:
«А свое выкидываем»
«Кошмар, наше родное пропадает»
«Пусть всё гнилью покроется за такие деньги»
Алена Мозговая призвала местных жителей покупать украинские продукты, чтобы поддержать своих фермеров.
Ранее аграрный эксперт оценила информацию о «масштабном голоде» в России из-за пандемии.