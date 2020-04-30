Аграрный эксперт оценила информацию о «масштабном голоде» в России из-за пандемии

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30 апреля 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Ведущий аграрный эксперт России, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда прокомментировала заявление ООН о «голоде библейского масштаба» из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом она рассказала kp.ru.

«Пока ООН предупреждает, что снижаются доходы людей, а не объемы производства. ООН также опасается, что страны-доноры будут заняты своими проблемами, сократят отчисления и, как следствие, в тех странах, которые получали помощь, возникнет голод», - пояснила она.

Шагайда отметила, что еды в России хватит, а вот купить продукты может быть не на что из-за появления большого количества безработных. Эксперт добавила, что если все меры поддержки, объявленные властями, не дойдут до нуждающихся, то появится «реальная угроза». Однако даже предложенные выплаты потребуют пересмотра приобретения товаров в сторону дешевых, считает она.

«Размер пособия по безработице не может быть выше 12 130 рублей. А если дети? Выплаты на детей, как правило, 5-7 тысяч в зависимости от региона. Это немного», - высказала эксперт.