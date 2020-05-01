Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ

Вечером в пятницу, 1 мая, стало известно, что посол Украины в Германии не принял приглашение властей Берлина возложить цветы вместе с послом Российской Федерации по случаю 75-летия Победы.

Завтра посол России в ФРГ Сергей Нечаев и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер примут участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в столице Германии. Они вместе возложат венки у дома, где в 1945 году находился штаб советской восьмой гвардейской армии. 2 мая 1945 года именно там немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции частей вермахта, которые проводили бои в Берлине.

Украинский посол Андрей Мельник, согласно данным газеты Tagesspiegel, тоже был приглашен для участия в церемонии, однако он отклонил данное предложение. Свое решение он объяснил тем, что даже в самом страшном кошмаре не мог бы представить, что будет возлагать венки вместе с послом страны, которая "ведет кровавую войну на востоке Украины уже более шести лет".