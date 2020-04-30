30 апреля 1945 года над рейхстагом возвысилось Знамя Победы

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30 апреля 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

30 апреля 1945 года над поверженным рейхстагом возвысилось красное Знамя Победы. И хоть война продолжалась, это событие стало символической финальной точкой битвы за Берлин. Сегодня активисты "Офицеров России" подняли в небо Берлина копию Знамени Победы, а беспилотник пролетел над центральным мемориалом и братскими могилами советских воинов в Трептов-парке.

Знамя Победы 75 лет назад подняли разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Саянова.

Грузин Мелитон Кантария родился в 1920 году в крестьянской семье в грузинской деревушке Джвари. За водружение знамени над Рейхстагом указом Президиума Верховного Совета от 8 мая Кантарии было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Грузинский футболист и лучший бомбардир в истории национальной сборной Грузии Шота Арвеладзе рассказал корреспонденту "АН, насколько важен этот день для страны: "Я думаю, что не просто так для поднятия флага выбрали именно грузина. Это тоже определенный символизм, ведь Сталин был грузином. Мои предки тоже принимали участие в войне, слава Богу все вернулись и дожили до 90 лет. Грузины воевали почти на всех фронтах, защищали Москву и Ленинград. Наша страна понесла огромные потери – около 12% населения погибли на войне. Помним и гордимся".

Ранее три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны сообщили, что в Кремле приняли решение о переносе парада Победы на более поздний период из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.