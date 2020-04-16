РБК: в Кремле приняли решение перенести парад Победы

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16 апреля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: парад Победы 9 мая, kremlin.ru

Три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны сообщили, что в Кремле приняли решение о переносе парада Победы на более поздний период из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

В источнике говорится, что официальное заявление по этому вопросу будет сделано до конца текущей недели. Кроме того, об этом может сообщить сам президент РФ Владимир Путин.

Не исключается возможность того, что объявление будет сделано на заседании Совбеза в четверг, 16 апреля.

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал дату, на которую можно перенести проведение парада Победы.