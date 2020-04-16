Герой России предложил новую дату проведения парада Победы

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал дату, на которую можно перенести проведение парада Победы в связи с распространением нового коронавируса в стране.
«Возможно, стоит его провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года», - высказал он.
Кроме того, Липовой отметил, что перенос парада не сделает празднование Дня Победы менее священным событием.
Ранее ветераны обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о переносе ежегодного мероприятия. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что предложение будет рассмотрено.