Герой России предложил новую дату проведения парада Победы

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: парад Победы 9 мая , kremlin.ru

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал дату, на которую можно перенести проведение парада Победы в связи с распространением нового коронавируса в стране.

«Возможно, стоит его провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года», - высказал он.

Кроме того, Липовой отметил, что перенос парада не сделает празднование Дня Победы менее священным событием.

Ранее ветераны обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о переносе ежегодного мероприятия. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что предложение будет рассмотрено.