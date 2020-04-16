Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Герой России предложил новую дату проведения парада Победы

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Герой России предложил новую дату проведения парада Победы
Фото: парад Победы 9 мая , kremlin.ru

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал дату, на которую можно перенести проведение парада Победы в связи с распространением нового коронавируса в стране.

«Возможно, стоит его провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года», - высказал он.

Кроме того, Липовой отметил, что перенос парада не сделает празднование Дня Победы менее священным событием.

Ранее ветераны обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о переносе ежегодного мероприятия. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что предложение будет рассмотрено.

БА

В мире

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии COVID.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью