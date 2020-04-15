В Кремле пообещали рассмотреть просьбу ветеранов о переносе парада Победы в Москве из-за COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассмотрят просьбу ветеранов перенести парад Победы в Москве на более позднюю дату из-за коронавирусной инфекции.
Ранее с просьбой к Путину перенести парад на более поздний срок, когда утихнет распространение коронавируса, обратились ветеранские организации. В обращении отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».
«Это обращение будет рассмотрено», — ответил Песков на обращение генерала Владимира Шаманова, Владимира Епифанова и Виктора Ермакова.