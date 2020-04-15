В Кремле пообещали рассмотреть просьбу ветеранов о переносе парада Победы в Москве из-за COVID

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15 апреля 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассмотрят просьбу ветеранов перенести парад Победы в Москве на более позднюю дату из-за коронавирусной инфекции.

Ранее с просьбой к Путину перенести парад на более поздний срок, когда утихнет распространение коронавируса, обратились ветеранские организации. В обращении отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

«Это обращение будет рассмотрено», — ответил Песков на обращение генерала Владимира Шаманова, Владимира Епифанова и Виктора Ермакова.